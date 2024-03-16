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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

المداح الحلقة 7".. حمادة هلال يقيد الجن صخر ويقهر فتحي عبدالوهاب

المداح
المداح
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" تصاعدا في الأحداث المثيرة، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة في معركته ضد الجن صخر (دياب) والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبد الوهاب).

بدأت الحلقة بتقديم رحاب (هبة مجدي) منديلا ملوثا بدماء صابر لسميح، أملا في مساعدته على التخلص من رؤية الجن. لكن سميح استغل المنديل لخدمة ممالك الجن، مساعدا إياهم على الخروج من أماكنهم والانتشار بين البشر.

يواصل صابر رحلته لفك طلاسم البردية، ونصحه عم خضر (محسن محي الدين) بحبس الجن صخر كخطوة أولى. وبمساعدة داود بن ضرغام (يوسف حمادة هلال)، نجح صابر في تحقيق ذلك، مقيدا صخر في قاع بئر عميق داخل أحد المنازل المهجورة.

تعاني والدة صابر (حنان سليمان) من خدع الجن، حيث تظهر لها ابنة أختها المتوفاة عائشة، مخيفة إياها بمشاهد مروعة، ويكشف المسلسل عن مساعدة سميح لهبة (هلا السعيد) وزوجها الدكتور سامح للهروب من المستشفى المجانين التي كانت ترقد فيها بعد قتل والدتها.

وتختتم الحلقة بانتصار صابر على صخر، حيث يقيده ويقهره، تاركا المشاهدين في انتظار ما ستحمله الأحداث القادمة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. 
تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

المداح 4 - أسطورة العودة حمادة هلال صابر المداح صخر سميح