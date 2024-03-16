«هواوى» تستعرض جهودها في تحول العمليات الرقمية والاستدامة بالسوق الأفريقية خلال مؤتمر MWC 2024

في إطار المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2024 الذي أُقيم في برشلونة بإسبانيا تحت شعار "المستقبل أولاً"، أبرزت شركة هواوي جهودها وابتكاراتها التكنولوجية، مؤكدة على التزامها بالابتكار المستدام والشمول الرقمي، خاصةً في السوق الأفريقية.

وأطلقت هواوي نادي "رواد التحول الرقمي الذكي" في شمال أفريقيا خلال فعاليات منتدى تحويل العمليات لشمال أفريقيا (OTF) 2024، بهدف تعزيز التحول الرقمي لشركات الاتصالات في المنطقة. وقد شارك في الحدث أكثر من 100 مسىول حكومي وقائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق حل xCare Digital Operation في شمال أفريقيا، الذي يدعم المشغلين المحليين في رحلتهم للتحول الرقمي. وأكدت هواوي التزامها بتقديم التدريب الرقمي للمعلمين والمدربين في مجال محو الأمية، بمشاركة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) في المغرب.

في إطار جهودها البيئية، تم التأكيد على التزام هواوي بتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك خلال النقاشات حول الاستدامة التي شملت مسائل استهلاك الطاقة في الأجهزة التكنولوجية. قدمت الشركة تفاصيل حول التقدم البارز الذي حققته في هذا المجال، مع التركيز على استفادتها من التقنيات الذكية والابتكارات في تبريد الأجهزة.

يشدد القادة في هواوي على التزامهم بتعزيز التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي في أفريقيا، ويركزون على تحسين البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم لشركات الاتصالات لتحقيق التحول الرقمي في المنطقة.