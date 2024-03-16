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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إدخال 220 شاحنة مساعدات لغزة عبر المعابر الحدودية المصرية

مصر تسمح بأدخال 220
مصر تسمح بأدخال 220 شاحنة مساعدات انسانية لغزة عبر المعابر ا
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واصلت السلطات المصرية  اليوم السبت إدخال  المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري  وأدخال الجرحي والمصابين والمرضي الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة للجانب المصري. 

وقال الدكتور  خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء إن  السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري الحدودي مع غزة اليوم السبت وتم دخول ٢٢٠ شاحنة مساعدات إنسانية وطبية منهم ٧٠ شاحنة من معبر رفح البري و٧ شاحنات وقود منهم ٣ شاحنات غاز منازل وتم تسليمهم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح و ١٧٥ شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم مساعدات إنسانية وطبية. 

وأكد زايد أنه تم إرسال  ٢٥٠ شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية إلى معبري العوجة وكرم سالم تمهيدا لادخالهم  إلى غزة في وقت لاحق.

 وأضاف أن  ٤٠ جريحا فلسطينيا يرافقهم ٢٣ من أقاربهم عبروا الجانب المصري وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء كما وصلت  دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة و ٦٤ من المصريين من أصل فلسطيني و ٣٠٠ فلسطيني من أصحاب الإقامات وجاري إنهاء إجراءات الدخول لهم كما غادر مصر إلى غزة ٢٤ من الكوادر الطبية الأجنبية.

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