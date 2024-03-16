"القباج" توجه بصرف إعانة فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف إعانة فورية كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء الصرف الفوري للأسر المضارة.



وتعد تلك الدفعة كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني المضارة من الحريق وإعادتها لوضعها الأصلي.



ووجهت القباج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ببدء صرف الإعانة الفورية للأسر المضارة، والاطمئنان على حصول جميع الأسر عليها، وتقديم كافة المساعدات، كما يتم التنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحصر الخسائر وتوفير تكلفة إصلاح وتأثيث الوحدات السكنية التي تم إتلافها .



الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد توجه ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.



ورافق رئيس الوزراء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية.



هذا وقد امتدت آثار الحريق لتسبب تضرر واجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، دون أن تحدث خسائر في الأرواح.