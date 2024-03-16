في اجتماع طارئ .. مياه دمياط تضع خطة للتعامل مع التقلبات الجوية

عقد اللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس شركة دمياط لمياه الشرب والصرف الصحي مع رؤساء القطاعات الفنية، لمتابعة ومراجعة خطة الطوارئ والأزمات لمجابهة الأمطار ورفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة حالة التقلبات الجوية و الأمطار، من خلال غرفة العمليات والتنسيق مع إدارة الخط الساخن وادارة الحركة والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها ابتداء من اليوم السبت وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

تناول الاجتماع استعراض خرائط التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والمناطق المتوقع هطول أمطار بها وكميات الأمطار المتوقعة، مشددا على رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مراكز الصيانة والشبكات ، ومراجعة جاهزية كافة المعدات وسيارات الكسح والبدالات، والتأهب على مدار ٢٤ ساعة .

واكد اللواء احمد شاهين علي تنفيذ خطة التمركز المعتمدة واعادة الانتشار طبقا للبلاغات الواردة في حالة تجمعات الامطار .

وأشار الى ضرورة التنسيق بين مركز العمليات و الطوارئ مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا.



اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط أنه نظرا لظروف خارجة عن ارادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط مياه رئيسى 450 مم على طريق المحور الامر الذى يترتب عليه توقف محطة مياه عزب النهضة مما يؤدى الى انقطاع المياه عن مناطق شطا ،غيط النصارى والسيالة .

واعلنت الشركة في بيان لها صباح اليوم السبت انها تأسف لهذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها فانها تبذل قصارى جهدها لانهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة ، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على انهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة او استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.