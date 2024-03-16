حسام موافي: أعراض نقص الأكسجين بيّنها القرآن في سورة الأنعام

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن رمضان شهر عبادة وليس شهر عزومات أو مسلسلات، قائلا: «جرب تجعل رمضان للعبادة هتطلع من الشهر واحد تاني تماما».

وتابع خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا مانع من العزومات ولكن في أي شهر عربي آخر غير رمضان حتى نترك الشهر الفضيل للعبادة والتقرب إلى الله.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك أعراض لنقص الأكسجين حيث هذا تخصصه في العناية المركزة منذ 45 عاما، لافتا إلى أن العرض هو صدره ضيق حرجا كما ذكره القرآن الكريم.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه منذ 1400 سنة لم يكن أحد صعد إلى الفضاء والقرآن وضح أن من يذهب لهناك يواجه نقص أكسجين ويشعر بالأعراض التي جاءت في الآية 125 من سورة الأنعام.

