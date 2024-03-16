مواعيد سحور سادس أيام رمضان وصلاة الفجر في المحافظات

يبحث المسلمون في جميع أنحاء البلاد عن موعد السحور اليوم السبت الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك ،

وفقا لـ إمساكية شهر رمضان لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، سيكون موعد سحور السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان كالتالي:

السحور 2:17

إمساك 4:17

وسيكون موعد أذان الفجر 4:37



موعدأذان الفجر

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم السبت في جميع المحافظات بحسب إمساكية رمضان 2024 فإنه يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:32 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:34 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:39 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:34 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:28 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:39 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:32 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:35 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:33 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:38 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:32 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:35 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:26 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:37 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:39 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:52 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:37 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:40 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:52 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:37 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:37 صباحا.