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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

مواعيد سحور سادس أيام رمضان وصلاة الفجر في المحافظات

موعد سحور سادس يوم
موعد سحور سادس يوم رمضان
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يبحث المسلمون في جميع أنحاء البلاد عن موعد السحور اليوم السبت الموافق سادس أيام  شهر رمضان المبارك ،
وفقا لـ إمساكية شهر رمضان لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، سيكون موعد سحور السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان كالتالي:
السحور 2:17

إمساك 4:17

 وسيكون موعد أذان الفجر 4:37

 موعدأذان الفجر 
وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم السبت في جميع المحافظات بحسب إمساكية رمضان 2024 فإنه يأتي كما يلي:
موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:32 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:34 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:39 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:34 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:28 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:39 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:38 صباحًا.
موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:32 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:30 صباحًا.
موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:35 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:33 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:38 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:32 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:35 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:26 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:37 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:39 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:34 صباحًا.
موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:52 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:37 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:40 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:52 صباحًا.
موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:37 صباحا.
موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:37 صباحا.

 

السبت 16 مارس موعد سحور سادس يوم رمضان آذان الفجر