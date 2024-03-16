مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة مع مدير الكرة

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث جوميز مع عبد الواحد السيد عن الترتيبات الخاصة بالفترة الحالية والاستعدادات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار التجهيز لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل عقد المدير الفني جلسة أخرى مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للفريق وموقف اللاعبين المصابين .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.