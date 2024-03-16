ضُبط بسلاح ناري وطلقات..السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالإتجار بالمخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر 10 عام 2023، والمتهم فيها المدعو "محمد.م.م" ويبلغ من العمر 26 عامًا - عاطل حيث احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية، وعشرة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري، وذلك في غير الاحوال المصرح فيها قانونا.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة الف جنيها ومصادرة المواد المخدرة والاسلحة والذخيرة المضبوطين.