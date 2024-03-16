الدراما المصرية "البيت الكبير" لنجوم الوطن العربى

اعتادت مصر أن تفتح أبوابها أمام نجوم العرب للمشاركة فى الأعمال الفنية المصرية، وعلى مدار التاريخ الفنى المصرى تجد فنانى العالم العربى يوجهون قبلتهم الفنية تجاه الجمهور المصرى، والمشاركة فى الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية.

وتظل مصر الباب المفتوح والبيت الكبير لكل أشقائنا العرب للتواجد على أرض مصر، والمشاركة فى الأعمال الفنية، وتعتبر دراما رمضان واحدة من أهم مواسم الدراما، ويعد السباق الرمضانى المصرى الأهم والأبرز فى المنطقة العربية عبر تاريخها، وفى الموسم الدرامي الحالي، يشارك العديد من نجوم الفن العربي، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء فناني العرب المتواجدين بالموسم الرمضانى.

"مليحة" فلسطين على رأس نجوم الدراما العربية

تقدم الدراما المصرية خلال الموسم الرمضاني مسلسل "مليحة"، والذى يقدم جانبا سرديا دراميا عن القضية الفلسطينية، من خلال طرح درامي للأحداث التي تمر بها القضية من خلال أسرة فلسطينية، والتى تعاني طوال الوقت من العدوان الإسرائيلي المجرم.

ويشارك فى العمل الكثير من فناني الوطن العربى، أبرزهم الفنانة الفلسطينية سيرين خاس فى العمل، مع كوكبة من النجوم ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، أشرف ذكي، علي الطيب، حنان سليمان، تأليف رشا الجزار والإخراج عمرو عرفة.

"جودر"

تشارك الفنانة اللبنانية نور ضمن أحداث المسلسل التاريخي "جودر"، والذى يحاكي مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وهو من نوعية أعمال ذات الطابع التاريخي.

ويقدم المسلسل أيضًا الفنانة التونسية سامية طرابلسي ضمن أحدث العمل، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم ياسر جلال، نور، تارا عماد، ياسمين رئيس، نور، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، تأليف أنور عبد المغيث، والإخراج إسلام خيرى.

"الحشاشين"

يضم مسلسل "الحشاشين" عددا من نجوم الفن العربي، حيث يشارك الفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضمن أحداث العمل.

وينتظر الجمهور المصري والعربى المسلسل، لما يقدمه من إبهار بصري على مستوى الصورة والإخراج، ونقله نوعية فى الإنتاج والكادرات، إلى جانب نجم العمل كريم عبدالعزيز، وقصة المسلسل والتى تحكى عن طائفة تاريخية.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

"بدون سابق إنذار"

تقدم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد دور البطولة من خلال أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار".

ويشاركها البطولة الفنان اسر ياسين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، نبيل الحلفاوي، والإخراج هاني خليفة.

"عتبات البهجة"

تطل علينا الفنانة السورية جومانا مراد، من خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، ويشارك أيضًا الفنان السورى خالد شباط ضمن أحداث العمل، ويعود النجم يحيي الفخراني من خلال المسلسل إلى جمهوره بعد غياب لأكثر من عام.

المسلسل بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، سما إبراهيم، محسن منصور، حازم ايهاب، عن رواية الكاتب الكبير أبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة للدكتور مدحت العدل، والإخراج مجدي أبوعميرة.

"صدفة"

يظهر الفنان السوري فراس سعيد من خلال أحداث مسلسل "صدفة"، مع مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوى، فراس سعيد، رحاب الجمل، سلوى خطاب، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبدالعزيز.

"المعلم"

يشارك الفنان الأردني منذر ريحانة، من خلال مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، هاجر أحمد، منذر ريحانه، أحمد بدير، تأليف محمد الشواف والإخراج مرقس عادل.

وحقق الفنان منذر ريحانة الكثير من النجاحات خلال المشاركة في الأعمال الفنية المصرية، وآخرها العام الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة".

"بابا جه"

على مستوى الدراما الكوميديه، تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف فى المسلسل الكوميدي "بابا جه"، بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمود البزاوى، فريال يوسف، تأليف وائل حمدى والإخراج خالد مرعى.

"لحظة غضب"

تطل علينا الفنانة الأردنية صبا مبارك، من خلال بطولة مسلسل "لحظة غضب"، والذى ينافس ضمن مسلسلات رمضان هذا العام.

يقدم المسلسل طرح نفسي لبعض الضغوط النفسية الناتجة عن التعاملات فى العلاقات السامة.

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ساره عبدالرحمن، ناردين فرج، منة المصرى، على قاسم، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.

"صلة رحم"

ينافس الفنان الأردني إياد نصار فى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "صلة رحم"، فى قصة إجتماعية شائكة، تتحدث عن استئجار رحم امرأة للإنجاب، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى درامى.

المسلسل بطولة إياد نصار، أسماء أبواليزيد، يسرا اللوزي، عابد عنانى، محمد جمعة، هبة عبدالغني، صفاء جلال، بتول الحداد، سلوى محمد على، تأليف هشام عبية، والإخراج تامر نادي.