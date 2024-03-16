قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة متهمان رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد بالسجن 10 سنوات.

السجن 10 سنوات لـ شقيقين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 أكتوبر عام 2023 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها كل من: المدعو "م.ا.ا" والمدعو "ا.ا.ا" باستعمال القوة والعنف والتهديد مع ضابطي شرطة، حيث قاما باشهار سلاح أبيض في وجههما مهددين اياهما بالقوة والعنف قاصدين بذلك حملهما بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما إلا وهو ضبطهما، نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنة 2023 جنايات الضواحي.

كما تضمنت الاتهامات حيازتهما جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيضا مطواة قرن غزال.

أحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة المضبوطين.