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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا إلى 21 قتيلا

الهجوم الصاروخي الروسي
الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا
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 أعلن المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته روسيا أمس الجمعة ضد مدينة أوديسا إلى 21 قتيلًا.
وذكر المكتب الصحفي في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أحد موظفي خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية كان قد أُصيب في الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا، توفى في المستشفى صباح اليوم متأثرًا بجروحه.
وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو: "اليوم، توفي موظف آخر في خدمة الطوارئ الحكومية، وهو ضحية أخرى للهجوم الروسي أمس على أوديسا، في المستشفى متأثرًا بإصابته الخطيرة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الهجوم على أوديسا إلى 21 شخصا".
وأضاف كليمينكو أن "أكثر من 70 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة".

روسيا أوديسا