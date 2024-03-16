اكسر صيامك وافطر بعد تلت ساعة.. نصائح لتجنب الكسل بعد الفطار

ينصح العديد من خبراء التغذية بالتدرج في تناول وجبة الفطار على فترات متقاربة، لتجنب الشعور بالخمول والتخمة نتيجة الصوم المتواصل لأكثر من 15 ساعة ثم مداهمة المعدة ووظائف المخ بالعديد من السعرات الحرارية في وقت قصير، وفي هذا الشأن قال المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أيوب الجوالدة، في تقرير تم نشره على موقع elconsolto الطبي، إن الخمول الذي يشعر به الكثير عقب الإفطار يرجع إلى الصيام لأكثر من 15 ساعة متواصلة ثم الإفطار مرة واحدة بتناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي إلى هذه الحالة من الكسل.

وتابع قائلاً إنه يجب إدارة عملية الفطور بالبدء بتناول التمر والماء وطبق شوربة والسلطة ثم أخذ راحة وبعدها يتم تناول الوجبة الرئيسية، مبيناً أنه يفضل أن يكون الفرق بينهما 20 دقيقة، وهي المدة التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع، كما شدد على أنه يجب الأكل بتأنٍّ وبكميات معقولة وفي فترة زمنية طويلة نسبيًا لا تقل عن 15 دقيقة.

وأوضح أن الأكل بسرعة مع الشعور بالجوع وبكميات كبيرة لا يؤدي إلى الشعور بالشبع لا بالعكس تكون نتائجه عكسية ويؤدي إلى الخمول وزيادة الوزن ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة بدلا من الحماية منها بالتالي ينصح بتجنب تناول وجبة الإفطار مرة واحدة.

وبشكل عام، فإن الشعور بالخمول بعد الأكل أمر طبيعي تماما ولا يدعو للقلق، وما يحدث للجسم بعد تناول وجبة الإفطار من شعور بالثقل والكسل والنعاس، هو احتياج الجهاز الهضمي للكثير من المساعدة في عملية هضم الطعام، مما يؤثر بالسلب على التركيز وبقية وظائف الدماغ.

كما أن تناول الطعام بكميات كبيرة ومفاجئة يتسبب في زيادة سرعة الهضم بشكل كبير، ويقوم الدماغ بتوصيل كمية كبيرة من الدم إلى الأمعاء، وبالتالي يحدث انخفاض في اندفاع الدم لباقي أعضاء الجسم ومن ضمنها الدماغ، وهنا نبدأ الإحساس بالرغبة في النوم.