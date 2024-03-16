نقل 159 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

وصل إلى معبر رفح البري 51 مصابًا ومريضًا بالأورام، بالإضافة إلى 108 مرافقين فلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك عبر سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الإسعاف في شمال سيناء.

وأفادت المصادر في مديرية الصحة بشمال سيناء بأن سيارات الإسعاف نقلت 159 جريحًا ومريضًا بالأورام، بالإضافة إلى مرافقين فلسطينيين، من معبر رفح البري لتلقي العلاج والرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات المصرية.

وأكدت المصادر أن مستشفى نخل المركزي ومستشفى بئر العبد ومستشفى العريش في شمال سيناء، بالإضافة إلى مستشفى السفينة الإماراتية في ميناء العريش، ومستشفى المنصورة الدولي والمستشفى التعليمي الجمهوري ومستشفى أورام السلام، استقبلت جميع الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.