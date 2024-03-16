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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

غدا.. مطرانية جنوب إفريقيا تقيم صلاة تجنيز الرهبان الثلاثة

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة
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تقام صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس، في مطرانية جنوب إفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلا من: الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.

على أن يتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

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صلوات تجنيز الراهب القمص تكلا الصموئيلي الراهب يسطس آڤا ماركوس الراهب مينا آڤا ماركوس مطرانية جنوب أفريقيا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها