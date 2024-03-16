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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أحمد سلامة: الجمهور مقياس نجاح أي شخصية

أحمد سلامه
أحمد سلامه
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قال الفنان أحمد سلامة، إن مقياس نجاح الشخصية التي يقدمها هو الجمهور وردود فعل الناس، على العمل المقدم، متابعًا: "السوشيال ميديا بتناقش العمل إزاي وشايفنها بأي شكل".

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس مسلسل "سر إلهي"، إن سبب تفاعل الشعب المصري مع الشخصية الشريرة بشكل أكبر يرجع إلى طيبة هذا الشعب، والشخصية الطيب شبه الشعب المصري وعشان كدة الشر بيلفت نظره أكتر".

ويشارك في مسلسل “سر إلهي” مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل “سر إلهي السوشيال ميديا الفنان أحمد سلامة قناة القاهرة الإخبارية