عودة الأجواء الشتوية وتوقعات بسقوط أمطار مع بداية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت استقرارا كبيرا في حالة الطقس، ولكن اعتبارا من اليوم ستظهر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أنه ستكون هناك فرص سقوط الأمطار وعودة الأجواء الشتوية مع بداية الأسبوع في معظم محافظات الجمهورية، موضحًة أنه سيكون هناك غطاء سحابي في أغلب المحافظات يعمل حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي الشعور بالأجواء الشتوية بصورة كبيرة، ويصاحب هذا الغطاء فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الغربية بشكل كبير.

وتابعت، أنه سيكون من المتوقع سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «المحافظات المطلة على البحر المتوسط»، فضلا عن بعض المناطق من الصحراء الغربية، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى امتداد الأمطار الخفيفة إلى المناطق الموجودة لجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سقوط أمطار لا يؤثر تماما على أي أعمال من الأنشطة اليومية، موضحة أن الأمطار ستعمل على زيادة الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي يكون طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

وأكملت، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، بينما يظل الطقس حار على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مؤكدة على انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح.