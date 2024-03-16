إخلاء سكان 4 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين

قامت الحماية المدنية بإخلاء سكان 4 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، والدفع 30 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، وعدد 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني باستديو الأهرام بالجيزة،ونشب الحريق أثناء تصوير مشاهد لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.

حيث تلقى اللواء عمرو طلعت مدير شرطة النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من استوديو الأهرام، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ويذكر أن تواجد اللواء أحمد جلال رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة بالحي عندما رصد حي العمرانية من خلال المتابعة الميدانية نشوب الحريق وعلى الفور تم توجه رئيس الحي إلى مكان الحادث لمتابعة المستجدات أول بأول وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





