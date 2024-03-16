بعد عودته من الموت| آخر التطورات الصحية لـ أحمد رفعت.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للاعب.. واستشاري أمراض قلب يكشف أسباب الحادث

حالة من القلق والجدل سادت رواد السوشيال ميديا عقب سقوط لاعب فيوتشر أحمد رفعت أثناء لعبه في مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، دون وقوع أي إصابة له داخل الملعب.

وتصدر اسم اللاعب أحمد رفعت، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وقوعه وسط أرض الملعب، مما أثار قلق الجماهير وكافة اللعيبة، وفي السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للاعب

وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، رسالة لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بعد دخوله في غيبوبة مؤقتة، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بالجولة الـ16 من دوري nile، وسط دعم ورسائل حب من لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني.

حسام حسن: مكان أحمد رفعت في المنتخب موجود



وأكد المدير الفني للمنتخب المصري، في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتمنى تعافي اللاعب سريعا، وأن مكانه في المنتخب موجود.

وقال حسام حسن: «ألف سلامة لك، واحنا في كل دعواتنا إنك ترجع تاني أولا لنفسك وأهلك بخير، وإنك ترجع أفضل من الأول، وتكون معانا في منتخب مصر وتنور الملعب من تاني، وإن شاء الله تعدي على خير»

من جانبه، قال إبراهيم حسن: «ألف سلامة لأحمد رفعت، وإن شاء الله تقوم بالسلامة، وترجع تكسر الدنيا، ومستنينك في المنتخب، وتكون من الأعمدة الرئيسية للمنتخب، وأنت لاعب محترم».

يعيش بالتنفس الصناعي

تشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه لمدة 90 دقيقة أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج، لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

أكد مصدر طبي من الأطباء المشرفين على حالة «رفعت» أن استجابة جهاز الكلى الخاص باللاعب ما زالت ضعيفة على مدار الساعات الماضية، وقال إنهم مستمرون في وضعه على جهاز الكلى من أجل حدوث استجابة، وأن اللاعب مستمر في المستشفى حتى يصل نسبة الوعي لديه إلى أكثر من 75%.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المعالج، إلى أن بعض الأجهزة والأعضاء الحيوية داخل جسد اللاعب بدأت في استعادة عافيتها.

وأوضح أن قلبه بدأ يضخ الدم بصورة طبيعية، ولم يعد هناك حاجة إلى استخدام محفزات، مؤكدا أن حالة اللاعب أصبحت أفضل، لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية للتأكد من سلامته في ممارسة حياته الطبيعية.

وأضاف عثمان عبر قناة «أون تايم سبورتس»، أنهم لا بد أن يعرفوا سبب المشكلة الأساسية التي أدت إلى سقوط اللاعب وتعرضه للأزمة، وأنهم مستمرون لمعرفة سبب ما حدث لتجنب تكراره مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استمرار أحمد رفعت على جهاز التنفس الصناعي، وحصوله بشكل منتظم على أدوية منشطة للدورة الدموية، يعني أن الوضع الصحي للاعب غير مستقر حتى الآن، موضحا أنه عندما ينتهي من هذا الأمر وتبدأ الدورة الدموية عافيتها من جديد، ويصل الدم إلى جميع خلايا جسده بشكل منتظم، ويستطيع اللاعب أن يتنفس بشكل طبيعي بدون أن يؤثر على الرئة، في هذه الحالة يصبح الوضع مستقرًا تماما.

القصة الكاملة لحادث اللاعب أحمد رفعت



تحديدًا في الدقيقة 89 من مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، سقط أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر وسط ملعب استاد الإسكندرية، دون اصابته من قبل أي لاعب أخر ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وكشفت المصادر عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت فور وصوله إلى المستشفى، ووصل اللاعب وهو يعانى من توقف تام في عضلة القلب ولكن تم إسعافه وإدخاله العناية المركزة.



وأصدر نادي مودرن فيوتشر، بيان بشأن إصابة لاعبه أحمد رفعت، وجاء في البيان: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".



وأوضح البيان: “عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

وكشف الدكتور محمد كامل، مدير المستشفى التي يتواجد فيها اللاعب أحمد رفعت، عن حالة اللاعب قائلًا: "الحالة الصحية ليست مستقرة ووضعه حرج للغاية، رغم استعادة نبضات القلب عقب عملية إسعاف استغرقت ما يقرب من 90 دقيقة".

وأوضح الدكتور، أن اللاعب أحمد رفعت لم يفق حتى هذه اللحظة ولم يتحدث منذ وصوله إلى المستشفى، رغم استجابة القلب لعملية الإنعاش، ورجح أن سبب الحادث خلف الأزمة القلبية الحادة التي يواجهها أحمد رفعت قد يرجع لسوء التغذية، وقد يكون الصيام سببًا في الحادث.

تدخل الحكومة في حالة أحمد رفعت



وحرصت الحكومة المصرية علي التدخل والاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيها لحين استقرار حالته، وقابل فريق الجامعة الطبي أسرة اللاعب والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة، ووضع بروتوكول علاج لمدة 48 ساعة.

أسباب توقف القلب المفاجئ عند الشباب

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، أسباب توقف القلب المفاجئ للشباب تحت سن 35 عامًا، وذلك بعد تعرض لاعب نادي فيوتشر، أحمد رفعت لتوقف عضلة قلبه نتيجة اضطرابات في ضربات القلب.

وكشف «شعبان» أسباب توقف القلب المفاجئ للشباب، عبر حسابه على موقع فيس بوك، الخميس، كالآتي:

1. اختلال كهربي في القلب.

2. اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر.

3. جلطة في الشريان التاجي بسبب الكولسترول الوراثي أو ما بعد كورونا أو المكملات أو الهورمونات أوالمخدرات أوالمسكنات أوالتدخين.

4. التاريخ الطبي في الأسرة مهم خاصة في حالة حدوث وفيات. مفاجئة.

رابطة الأندية المصرية تدعم أحمد رفعت



وكشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أنه هناك متابعة دقيقة لحالة اللاعب أحمد رفعت، وأكد أن حياة اللاعب أهم من أى مباراة، وهناك دعم كامل للاعب فى أزمته الصحية حتى يتعافي.

وشدد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، على أن هناك تواصلًا مع جميع الأطراف وأى شيء مطلوب للاعب ستتم تلبيته على الفور، طالبًا من الجميع الدعاء للاعب.

الأندية المصرية تدعم أحمد رفعت



وحرصت بعض الأندية المصرية على دعم اللاعب أحمد رفعت، خلال حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوجه النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز بالدعاء للشفاء العاجل من أجل اللاعب.

ونشر حساب النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا للدعاء لأحمد رفعت بالشفاء العاجل، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "خالص دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت".

كما شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، منشورًا متمنين الشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت، وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر منصة "إكس": “خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للاعبنا السابق أحمد رفعت”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر منصة التواصل الاجتماعي "x"، صورة للاعب أحمد رفعت، دعمًا له بعد تعرضه لأزمة صحية، وعلق الحساب الرسمي على الصورة كاتبًا: "الجميع في نادي بيراميدز يتمنى السلامة للاعب أحمد رفعت".