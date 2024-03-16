الدفع بـ3 سيارات إضافية وخزانين مياه دعمًا لحريق استديوهات الأهرام بالجيزة

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ب 3 سيارات إضافية وخزانين مياه لموقع حادث استديوهات الأهرام بشارع الهرم بمحافظة الجيزة فجر اليوم ليصبح عدد سيارات الإطفاء التي تحاول السيطرة على الحريق 10 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتدادة للعقارات المجاورة.

ويقوم رجال الإطفاء الآن بمحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الي موقع الحادث لإجراء التحريات الأولية حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع حريق استديوهات الأهرام بشارع الهرم بمحافظة الجيزة عن تحول موقع الحادث إلى كومة رماد.

وأكدت التحريات الأولية أن النيران التهمت الموقع بالكامل وأن رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودات مضنية لمكافحة النيران ومنع امتدادها إلى نشب حريق هائل، منذ قليل، في مبنى استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة الهرم بالجيزة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الي موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.

وأثبتت التحريات أن ألسنة اللهب ارتفعت عنان السماء وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ورجال الأدلة الجنائية بفحص موقع الحادث لكشف تفاصيل الواقعة.

وكان حريق قد نشب، منذ قليل، في مبنى استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة الهرم بالجيزة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.