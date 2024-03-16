جدية وتركيز وحماس فى تدريبات المنتخب الأوليمبي استعدادًا لبطولة غرب آسيا.. صور

سيطرت الجدية والتركيز والحماس على تدريبات المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني فى ثاني أيام معسكر المنتخب بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وذلك ضمن الاستعداد لخوض بطولة غرب آسيا الدولية التى تقام بمدينة الاحساء السعودية فى إطار تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويغادر المنتخب الأوليمبي القاهرة الإثنين المقبل إلى مدينة الأحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هى: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر.

ووضح من خلال التدريبات ارتفاع نسبة الانسجام والتعاون بين اللاعبين فى تنفيذ فكر المدرب البرازيلى خاصة فى بناء الهجمات والارتداد السريع من الهجوم للدفاع المنظم مع فقدان الكرة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم، ومحمد عبد الحكيم وأحمد شوقي فى التدليك وعيد سليمان مسئول المهمات.

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