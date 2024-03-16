كارثة اقتصادية في بريطانيا.. إغلاق 5000 متجر خلال عام واحد نتيجة التضخم

واجهت المملكة المتحدة تحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث عانت من ارتفاعات تضخمية لم تشهدها حتى في أوقات الحروب الكبرى، وذلك الركود المالي جاء نتيجة الأزمة الطاحنة التي ضربت اقتصادات العديد من الدول بسبب جائحة كورونا، ومع تفاقم الوضع، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتُضاف إلى هذه التحديات، مما زاد من الفوضى المالية وأثر على الاقتصاد البريطاني بشكل ملموس.

وفي هذا السياق، شهدت بريطانيا إغلاقات متسارعة في قطاع التجزئة، حيث بلغ متوسط إغلاق 14 متجرًا يوميًا خلال عام 2023، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأظهرت إحصائيات جديدة أن قطاع التجزئة في بريطانيا شهد إغلاق ما يقرب من 5000 سلسلة متاجر خلال العام الماضي، بمعدل يبلغ 14 متجرًا يوميًا، وكانت الصيدليات هي الخاسر الأكبر، حيث اختفت 787 نقطة بيع، بينما تراجع عدد البنوك والبارات في المراكز الحضرية التي تعاني من مشكلات التضخم وارتفاع الإيجارات المنزلية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن البارات كانت من بين الأعمال الأكثر تضررًا، حيث بلغ عدد إغلاقاتها الصافية 722. كما أظهرت الأرقام التي نشرتها شركة البيانات المحلية "LDC" لـ "برايس ووترهاوس كوبرز" الاستشارية، أن معدل إغلاق النقاط التجارية زاد بنسبة الثلث عن العام السابق، ولكنه لا يزال أقل بكثير من ذروة الإغلاقات بعد الوباء التي تجاوزت العام الماضي أكثر من 10000 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، سجلت مجمعات البيع بالتجزئة زيادة صافية في عدد نقاط البيع، بينما شهدت المتاجر في الشوارع الرئيسية أسوأ أداء بانخفاض نسبته 3.3% في عدد المواقع التجارية. ولقد تم إغلاق صافي 583 فرعًا بنوك.

ويعزى جزء من هذا التحول إلى إغلاق سلسلة ويلكو، حيث أغلقت جميع المتاجر الأربعمائة بعد إعلانها عن الإفلاس في أغسطس الماضي، مما تسبب في تغييرات كبيرة في المراكز الحضرية والمدن الصغيرة.

وعلى الرغم من افتتاح 9138 سلسلة منافذ جديدة، وهو أعلى مستوى منذ قبل الوباء، إلا أن عدد الإغلاقات زاد بوتيرة أسرع ليصل إلى 14081.

وقالت ليزا هوكر، رئيسة قطاع الأسواق الاستهلاكية في "برايس ووترهاوس كوبرز": "شهدنا تسارعًا في خروج المتاجر المتسلسلة من السوق في عام 2023، بسبب تأثير التضخم والتأثير المتأخر لجائحة كوفيد-19، حيث بلغ معدل الإغلاق 14 متجرًا يوميًا، وهناك بعض النتائج المخيبة للآمال في قطاع المتاجر المستقلة".

وأضاف كين تان، أحد كبار مستشاري التجزئة في الشركة، أنه من المتوقع استمرار انخفاض عدد نقاط السلسلة بنسبة 2٪، نظرًا للاتجاه المستمر نحو التسوق عبر الإنترنت.

وقالت لوسي ستاينتون، المديرة التجارية لشركة LDC: "لا يزال العديد من كبار المشغلين يعيدون تنظيم محافظهم الاستثمارية ويدمجونها حيث ظل الإنفاق الاستهلاكي حذرًا، مما أدى إلى عمليات إغلاق أكثر من الافتتاحات.

"في حين أننا لا نزال نواجه رياحًا اقتصادية معاكسة مستمرة إلى جانب بعض عدم اليقين السياسي هذا العام، فإن افتتاح المتاجر المتزايد يشير إلى أننا قد نرى هذه الفجوة تغلق إلى حد ما مع انتقالنا إلى عام 2024."