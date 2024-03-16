وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال لمنزل شمال رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة .

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،490 شهيدًا، و73439 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.