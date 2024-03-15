نيقولا معوض يبحث عن إجابات أسئلة عمر الخيام في الحشاشين

مع مرور أحداث مسلسل الحشاشين وتصارع الجميع على السلطة ونشر دعواتهم، لا يزال عمر الخيام (نيقولا معوض) يبحث عن حريته وعدم الانتماء لأي سلطة أو توجه ديني، لكن طريقة الحياة التي اختارها تدمر حياته العاطفية.

فبعد أن فاز بقلب الجارية التي أعجبه صوت غنائها، ثم عملها القراءة والكتابة، لم تحتمل هذه الجارية حياة الخيام الزاهدة في كل شيء، مما أدى إلى أن قامت بالرحيل عنه.

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة من الحشاشين تطور الحياة العاطفية للخيام، بالإضافة إلى تطور صلته بأهل السلطة.

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.