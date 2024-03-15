محمود عبد المغني يكشف تفاصيل دوره في مسلسل بـ "100 راجل"

كشف الفنان محمود عبد المغني تفاصيل دوره بمسلسل بـ 100 راجل، والذي يُعرض الساعة 9 مساءً على شاشة قناة صدى البلد يوميًا خلال موسم دراما رمضان 2024.

وأشار محمود عبد المغني، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يجسّد شخصية عبد الله، والتي أحبها كثيرًا بمجرد أن قرأ الدور على الورق، حيث أن محمود حمدان مؤلف المسلسل كاتب الشخصيات بشكل جيد، والمخرج إبرام نشأت مميز، والمنتج ممدوح شاهين موفر كل شئ لكي يظهر العمل الدرامي على أكمل وجه، مؤكدًا على أن المسلسل يضم مجموعة مميزة من الممثلين على رأسهم الفنانة سمية الخشاب، والفنانة هالة فاخر، والراحل جميل برسوم، ومحمد القس.

وكشف محمود عبد المغني، أن ما جذبه لتقديم شخصية عبد الله؛ لأنها شخصية مصرية وقابلها قبل ذك، حيث يتفاني من أجل الآخرين، وشرس في الوقت المناسب، ورَجُل بمعنى الكلمة، قائلاً: «وبيحِب وفي نفس الوقت المشاعر مش بيده.. الطرف التاني ممكن ما يبادلوش نفس الشعور وده اللي هنشوفه في أحداث المسلسل.. وعبد الله شخصية قوية جدًا بياخد حقه بدراعه ودماغه».

وأوضح محمد عبد المغني، أن مسلسل «بـ 100 راجل» تدور أحداثه في إطار طبقة شعبية والتي تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا المصري، لافتًا إلى أنه بعيد عن تقديم الأدوار الشعبية منذ فترة، على الرغم من بدايته في التمثيل كانت بأدوار شعبية، وهذه النوعية من الدراما تحظى بنجاح كبير في الشارع المصري والعربي.