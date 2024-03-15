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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر أول صور للحظة نقل جثمان الطفل المقتول على يد والده إلى المشرحة ببورسعيد

لحظة نقل الطفل إلى
لحظة نقل الطفل إلى المشرحة
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تنشر "البوابة نيوز" أول صور للحظة نقل جثمان طفل مقتول على يد والده داخل منزله بمنطقة الامل الجديد نطاق حي الضواحي ببورسعيد.

وتلقت إدارة النجدة بلاغا بالعثور على جثة الطفل: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي، فانتقل رجال الشرطة إلى المنطقة، وتوصلت التحريات الأولية المبدئية إلى أن المتهم في الواقعة هو والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة، ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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