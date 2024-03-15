تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لرعاية الأخوة الخمس لطفل متهم والده بقتله شنقا داخل منزله بمنطقة الامل الجديد نطاق حي الضواحي ببورسعيد.

بالصور.. التضامن تتدخل لرعاية الأخوة الخمس لطفل قتله والده في بورسعيد

وتوجهت إلى موقع الحادث سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة التدخل السريع بالمديرية وذلك لرعاية باقي أطفال المتهم الصغار البالغ عددهم خمس أخوة للطفل المجني عليه الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10 أعوام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعى: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي، وانتقل رجال قسم شرطة الضواحي إلى المنطقة، وتبين صحة البلاغ، وأشارت التحريات الأولية المبدئية بأصابع الاتهام إلى والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة.

ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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