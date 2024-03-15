مشادة بين لينا صوفيا وشريف سلامة ودينا الشربيني في كامل العدد +1

أثارت لينا صوفيا غضب شريف سلامة في الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد +1 بعدما اضطرت للاعتراف بعلاقتها العاطفية مع زميلها.

كانت الحلقة قد شهدت قلق فريدة (لينا صوفيا) بعد اكتشاف شقيقها تواجدها مع زميلها في سيارته وعند محاولة التحدث معه يهددها بإبلاغ والدها، لتقرر مواجهة مخاوفها وإخباره قبل شقيقها، لكن صدقها يقابل بغضب الأب، ورغم محاولاتها إرضاؤه فإنه يصر على مقاطعتها حتى تتدخل زوجته للصلح بينهما.

وتشارك لينا صوفيا في بطولة مسلسل كامل العدد +1، مع دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.