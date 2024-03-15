إسماعيل فاروق: أحداث مسلسل "حق عرب" لم تشتعل بعد.. والحلقات المتبقية ستكون مفاجأة

عبر المخرج إسماعيل فاروق، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الحلقات الأولى من عرض مسلسل "حق عرب"؛ الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان الحالي 2024؛ ويقوم ببطولته النجم أحمد العوضي؛ مؤكدًا أنه سعيد بتفاعل الجمهور مع الحلقات الأولى خاصة في الشارع.

وقال إسماعيل فاروق مخرج "حق عرب"؛ في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة؛ إن أحداث المسلسل لم تشتعل بعد؛ مشيرًا الى أن الحلقات المتبقية ستكون مفاجأة للجمهور بداية من الشخصية الرئيسية "عرب السويركي" التي يقدمها احمد العوضي حتي اخر شخصية درامية في المسلسل.

وأوضح فاروق؛ أنه مستمر في تصوير المسلسل حتي الآن؛ ومتابعة الحلقات في المونتاج والألوان والصوت إلي جانب التصوير؛ مشيرًا إلي أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا من تصوير الحلقات محاولين الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.