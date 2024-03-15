بتكلفة 600 ألف جنيه.. سكرتير مساعد قنا يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بنجع حمادي

افتتح محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، مسجد أبو بكر الصديق بمدينه نجع حمادي، وذلك في ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه فضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي.

استمع السكرتير المساعد إلى الخطبة التي جاءت تحت عنوان "رمضان شهر الطاعات"، حيث تناولت الخطبة فضل رمضان كشهر العطايا والهبات والمنح والنفحات والبركات فهو سيد الشهور وأعظمها، نظرا لأن أيامه خير الأيام وأفضلها، ولياليه أشرف الليالي وأطهرها، شهر تتزين الدنيا كلها فرحا بقدومه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران.

ومن جانبه أكد السكرتير المساعد، اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببناء وتطوير المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء مسجد أبوبكر الصديق بالجهود الذاتية علي مساحة 440 متر بتكلفة اجمالية بلغت 600 الف جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

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