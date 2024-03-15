القارة القطبية الجنوبية تسجل أدنى مساحة للجليد في صيف 2023

كشف معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أن هذا الصيف يعد أدنى تسجيل مساحة لجليد القارة القطبية.

ووفقا للباحثين كانت مساحة جليد القارة القطبية الجنوبية تنخفض خلال أشهر يناير-مارس في ثمانينيات القرن الماضي بمقدار 3 مليون كيلومتر مربع ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة كانت الظروف الجوية في معظم مناطق القارة القطبية الجنوبية أكثر دفئا من المعتاد والأمر الذي ساهم إلى جانب الرياح القوية في ظهور مساحات كبيرة خالية من الجليد.

وهناك عدة أسباب لظهور مؤشرات منخفضة في منطقة المحيط الجنوبي والعامل الرئيسي هو التيار القطبي الجنوبي الذي يحيط بالمحيط الجنوبي ومع تغير المناخ تكثف الرياح الغربية تيارات العودة الدائرية التي بدورها تؤدي إلى وصول المياه الدافئة إلى الجليد المنجرف.

وتدهور الكتلة الجليدية في قطاع المحيط الهادئ حيث يمتد الحزام البركاني على طول الساحل الغربي للقارة وقد انخفض الغطاء الجليدي للمحيط الجنوبي في سبتمبر 2023 إلى أدنى مستوى له خلال الـ 45 عاما الماضية - 16.6 مليون كيلومتر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي يعتبر حاليا المركز العلمي الرائد عالميا في دراسة المناطق القطبية للأرض وهو المنظمة الوحيدة في العالم التي تقوم برسم خرائط منتظمة لجليد المحيط الجنوبي.