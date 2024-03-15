الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام لتصل لـ37 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة 33 درجة وتصل يوم الأحد 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارا باردة ليلا.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم الأحد تصل إلى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين المقبل، كما تنشط الرياح.

بينما يسود طقس دافئ على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد المقبل.

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