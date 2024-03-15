لحسن معاملة الجمهور.. وكيل صحة دمياط يشن حملات مفاجئة على المستشفيات

شن وكيل وزارة الصحة فى محافظة دمياط مرورا مفاجئا على مستشفى صدر دمياط بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المتابعات الميدانية المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الطبية فى الفترات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك.

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى الأمراض الصدرية بمرور تفقد فيه قسم الطوارئ والعيادات المسائية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع وكيل الوزارة تواجد الفرق الطبية بأماكنها وتقديمها للخدمات الطبية للمرضى، واطمأن على تقديم كافة سبل الرعاية للمرضى بالاقسام الداخلية بالمستشفى.

كما أكد على حسن معاملة المرضى واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى أثناء تقديم كافة الخدمات الطبية داخل والمستشفى.

وأعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، تلقت "المحافظ" تقريرًا من مديرية الصحة حول نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها بمدينة دمياط الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر مارس الجارى، تضمنت ١٢ عيادة بعدد ١٠ تخصصات طبية؛ إذ تردد عليها ١٤٤٧مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.