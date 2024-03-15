جوميز يستغل توقف الدوري لتصحيح أخطاء لاعبي الزمالك

قرر البرتغالي جوميز مدرب فريق الزمالك، استغلال فترة توقف الدوري حاليا بسبب خوض المنتخب الوطني الأول بطولة ودية، وذلك لتصحيح أخطاء لاعبي الزمالك وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للمباريات المقبلة.

ويتواجد في منتخب مصر من فريق الزمالك لاعب فقط وهو الحارس محمد عواد، وهو ما سيمنح جوميز فرصة كبيرة لتدريب اللاعبين والتعرف على قدراتهم الفنية بشكل جيد من أجل العودة بعد توقف الدوري بشكل مختلف.

ويدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض بعض المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين وتحفيظهم أفكارا وجملا فنية تساعدهم في الظهور بمستوى مرتفع يساهم في تصحيح نتائج الفريق بمسابقة الدوري الممتاز .

ويعاني فريق الزمالك الأمرين هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق حتى الآن 11 مباراة بالمسابقة، نجح في الفوز بـ 4 مباريات فقط، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في 4 مواجهات، وجمع الفريق الأبيض حتى الآن 15 نقطة، جعلته في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب المسابقة وهو مركز متأخر لا يليق بفريق كبير بحجم الزمالك.

أما في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية فيسير الفريق الأبيض في الطريق الصحيح، حيث تأهل الفريق للدور ربع النهائي بالبطولة بعد حسمه بطاقة المركز الأول من مجموعته بدور المجموعات للكونفيدرالية، وينتظره صدام ناري أمام فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 29 مارس الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.