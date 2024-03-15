طقس الإسكندرية.. دافئ نهارًا وتوقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

تشهد محافظة الإسكندرية طقسا دافئا في ساعات النهار، ويميل إلى الانخفاض قليلا في ساعات الليل، كما أنه من المتوقع أن تشهد المدينة خلال الأيام القادمة فرصة كبيرة لسقوط الأمطار يوم الأحد القادم ووجود نشاط ملحوظ للرياح.

وسجلت درجات الحرارة صباح اليوم 16 درجة مئوية مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة لتعود للانخفاض الطفيف أثناء الليل، وسرعة رياح تصل إلى 16 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 58%.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، وتتابع الهيئة العامة عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، وسوف تصدر وصف تفصيلي للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية في الأيام القادمة نوة الشمس الكبيرة برياح شرقية وتستمر لمدة يومين فقط، ونوه العودة وبرد العجوزة والتي تستمر لمدة 6 أيام، برياح شرقية تبدأ يوم 24 مارس.