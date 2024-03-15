دراسة حديثة تكشف أهمية التخلص من إدمان المحمول وتأثيره على الصحة العامة

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث علاقة استخدام الهواتف الذكية وتأثيرها على الصحة النفسية، كما كشف بافيل شاشلوف خبير التواصل الاجتماعي الروسي، أنه يجب اتباع طرق صحيحة لاستخدام الهاتف الذكي للتخلص من الإدمان الذكي ولذلك يجب التخلي عن شاشات التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي خلال النهار تدريجيا بدءا من الفترة الصباحية.

وأضاف أنه من الصعب إنكار فوائد أجهزة الكمبيوتر بالطبع لكن البعض يصبح معتمدا عليها حقا، وتحدث عن طرق الخروج من حفرة الإدمان وتقليل وقت مشاهدة الشاشة فنصح بالبدء من الصباح وقضاء هذه الفترة بدون هاتف، ذكي كما أوصى بعد إيقاف الساعة المنبهة بالنهوض من السرير وبدء يوم جديد دون أن يكون هاتفك بين يديك مع العلم أن الصباح هو أيضا ساحتك الشخصية الخاصة والتي يمكنك أن تجعلها مريحة وتقضيها بمفردك مع نفسك ومع عائلتك ولا تفرط في تحميل نفسك بالمعلومات منذ لحظة استيقاظك.

فيما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع أي وقت من دون تطبيقات الوسائط الاجتماعية على هواتفهم الذكية هم أكثر عرضة لحالة صرير الأسنان أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة أن محاربة إدمان الهاتف الذكي أمر بسيط للغاية يتمثل في تغيير الألوان فقط ويشير إلى أن تعيين شاشة الهاتف الذكي بتدرج رمادي يبعد المستخدمين عن إدمان استخدام أجهزتهم.