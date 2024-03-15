«بيت الرفاعي» الحلقة 4| هروب أمير كرارة من عربية الترحيلات وأحمد رزق يهدد سيد رجب

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم امير كرارة العديد من الأحداث أبرزها هروب ياسين الرفاعي "أمير كرارة " من عربية الترحيلات بعد اتهامه بقتل والده.



وكشفت الحلقة تورط فاروق "أحمد رزق" في حادث اصطدام سيارة النقل مع عربة الترحيلات التي تواجد فيها ياسين حيث تحدث مع أحد رجاله عن قلقه من انكشاف أمره بتأجير سائق لصدم سيارة الترحيلات وقتل ياسين نهائيًا

تضمنت الحلقة أيضًا إعلان المحامى لأفراد عائلة الرفاعى أن الحاج محمود "أحمد فؤاد سليم" قبل وفاته كتب كل العقارات والأملاك باسم فاروق "أحمد رزق" وحول كل الأموال لحساب فاروق وسط صدمة من عبد الحميد "سيد رجب" حيث يشكك في الوصية.

يهدد فاروق عمه عبد الحميد بعدم الحديث في الموضوع تمامًا ويطرده من المنزل ويخبره بأنه إذا عاد للمنزل ووجده سيقتل.



على صعيد آخر تظهر سامية حلويات تتحدث مع ياسين وتحاول مساعدته كما تنشأ بينهما علاقة حب

تجدر الإشارة إلى الحلقة الرابعة أظهرت طبيعية العلاقة بين ياسين الرفاعي وابن عمه فاروق الرفاعي منذ صغرهما عن طريق الفلاش باك الذي أوضح لحظة اللعب بكرة القدم، وعندما شاط ياسين الكرة تسبب في وقوع فاروق على حجر، على رأسه مما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ.



يذكر أن الحلقة انتهت بحبس الضابط يحيى شقيق ياسين والذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل أربعة أيام بتهمة التورط في هروب شقيقه ياسين من الشرطة.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال