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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء إلى 20 شهيدًا و155مصابًا.

كما أضافت الصحة الفلسطينية، أن الجرحى يفترشون الأرض بمجمع الشفاء والطواقم الطبية تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع حجم الإصابات، مع قلة المعدات الطبية.

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، سيارات الإسعاف من الوصول إلى مفترق الكويت في غزة لانتشال الشهداء ومساعدة الجرحى.

طائرات الاحتلال قطاع غزة غارات إسرائيلية