أحمد مجدي يلمّح لرحيله عن نادي الزمالك

ألمح أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، بعد أن نشر "ستوري"على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب «مجدي»: «الخير فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا، وما يختاره الله لنا هو خير لنا حتى لو كان عكس رغيتنا، وكل اختيارات الله صالحة، حتى وإن كنا لا نفهم كل أسبابه وكل من حرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله لن تجد أجمل من اختيارات الله».



وكانت أنباء نشرت خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة النادي ينوي إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق بسبب سوء النتائج الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية.