ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد مجدي يلمّح لرحيله عن نادي الزمالك

أحمد مجدي - المدرب
أحمد مجدي - المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألمح أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، بعد أن نشر "ستوري"على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب «مجدي»: «الخير فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا، وما يختاره الله لنا هو خير لنا حتى لو كان عكس رغيتنا، وكل اختيارات الله صالحة، حتى وإن كنا لا نفهم كل أسبابه وكل من حرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله لن تجد أجمل من اختيارات الله».


وكانت أنباء نشرت خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة النادي ينوي إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق بسبب سوء النتائج الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية.

FB_IMG_1710457653474
FB_IMG_1710457653474
أحمد مجدي الزمالك ستوري كرة القدم المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم