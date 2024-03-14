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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط عاطلين بتهمة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، من كشف غموض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان يستقلان مركبة توك توك، وجرى ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تداول على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية.

تمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان يستقلان توك توك، وبحوزتهما 6 لفافات تحوي مخدر الهيروين بقصد التعاطي واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي شبين القناطر بالقليوبية محافظة القليوبية