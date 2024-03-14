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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الرئيس السيسي وولي عهد السعودية يتبادلان التهنئة بحلول رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، وأعرب  الرئيس عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. 

من جانبه ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معرباً عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.
 

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