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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بسرقة تاجر منظفات في المنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية اليوم  ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور ادعت خلاله صاحبة الحساب قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملك زوجها بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية .
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنوفية من زوج الشاكية (تاجر منظفات) بتضرره من قيام شخص مجهول بمغافلته وسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة خاصته حال قيامه بتسليم بضاعة لإحدى المحلات التجارية .. على الفور أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وإعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب المغافلة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه . 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فيس بوك بالمنوفية وسرقة مبلغ مالى