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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

محمد لطفي يكشف تفاصيل خلافه مع محمد شاهين

محمد لطفي ومحمد شاهين
محمد لطفي ومحمد شاهين
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يستضيف الفنان رامز جلال عدد من نجوم الوسط الفني من خلال برنامجه "رامز جاب من الآخر"، كان ضيفا الحلقة الرابعة كل من الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين عبر قناة Mbc مصر عقب آذان المغرب.

كشف الفنان محمد لطفي سبب خلافه مع الفنان محمد شاهين قائلًا: "انا زعلان من محمد شاهين عشان مرة اتكلم على كرشي وبيقول ان عندي كرش، وده مينفعش بين الرجالة"، ليعلق رامز قائلًا: "يا راجل طب أنا بقى زعلان منكم".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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