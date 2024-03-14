الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب 2761 مجزرة منذ بدء الحرب

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس عن إحصائيات صادمة تكشف عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على القطاع، حيث كشف البيان عن ارتكاب الاحتلال 2761 مجزرة خلفت 38 ألفًا و341 شهيدًا ومفقودًا، بما في ذلك 13 ألفًا و790 طفلًا و9100 امرأة.

وفي تفاصيل مفزعة، أفاد البيان باستشهاد 27 طفلًا بسبب المجاعة، وتسجيل وفاة 364 من الطواقم الطبية، و48 من الدفاع المدني، و133 من الصحافة، مما يظهر الاستهداف المباشر للقوى الطبية والإعلامية والمدنية في القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر البيان أن هناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهما أو بدون أحدهما، و11 ألف جريح بحاجة للعلاج لإنقاذ حياتهم، و10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت نتيجة لنقص الرعاية الطبية.

وفي سياق متصل، كشف البيان عن تزايد حالات الأمراض المُعدية بين النازحين، حيث بلغ عددهم 700 ألف، مع وجود 8000 حالة عدوى بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60 ألفًا امرأة حامل معرضة للخطر نظرًا لنقص الرعاية الصحية المتوفرة.

وأصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بيانًا صادمًا اليوم الخميس يكشف عن تفاصيل مروعة للدمار الذي خلفته الحرب التي شنَّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث أشار البيان إلى وجود 350 ألف مريض مزمن معرضين للخطر بسبب نقص الأدوية، و269 حالة اعتقال من الكوادر الصحية بالإضافة إلى 10 حالات اعتقال لصحفيين معروفين.

وكشف البيان أيضًا عن وجود مليوني نازح في القطاع، وتدمير الاحتلال 166 مقرًا حكوميًا، و100 مدرسة وجامعة بالكامل، و305 مدارس وجامعات جزئيًا، بالإضافة إلى تدمير 223 مسجدًا بشكل كلي، و289 مسجدًا بشكل جزئي، إلى جانب تدمير 3 كنائس و200 موقع أثري وتراثي.

وأشار المكتب إلى تدمير الاحتلال 70 ألف وحدة سكنية بالكامل، و290 ألف وحدة بشكل جزئي جعلتها غير صالحة للسكن بعد تفجير الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات في غزة، كما أخرج الاحتلال 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهدف 155 مؤسسة صحية و126 سيارة إسعاف.