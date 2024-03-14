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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، ليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس.

جاء ذلك بحضور  الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشاليمي، والرئيس المشارك للمجلس عن العائلة الأورثوذكسية الشرقية، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

جرى خلال اللقاء مناقشة احتفالات مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين سنة على تأسيسه، وكذلك تفعيل عمل مكتب المجلس بالقاهرة.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس لي ا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشاليمي