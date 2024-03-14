دافئ نهارا.. توقعات الأرصاد لطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مائل للدافىء علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمي والصغري 17 درجة .