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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد منطقة المحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى
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التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، اللواء إيمانويل سلارس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها فى ضوء الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

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