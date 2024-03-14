"المصري" يعلن إصابة أحمد ايمن منصور بقطع فى الرباط الصليبي

كشف نادى المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، عن نوعية إصابة لاعبه أحمد أيمن منصور، بعد إصابة فى مواجهة زد بالدورى المصرى الممتاز.

وتعرض اللاعب أحمد أيمن منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى أثناء مواجهة فريق زد التى جمعت بينهما الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الدورى لممتاز، بعد دخوله في كرة مشتركة مع أحد لاعبى زد.

وأعلن النادى البورسعيدى فى بيان رسمى، أن أشعة الرنين المغناطيسي أثبتت إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه أحمد لتدخل جراحي.

وقال الدكتور محمود الشحات طبيب المصري، إن إدارة النادي ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.