محافظ قنا يشهد مراسم أداء اليمين لمديري الشباب والرياضة والتنظيم والإدارة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مراسم أداء اليَمين لكل من محمد عبد الرحيم عرفة لتوليه منصب مديرعام مديرية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد حسن محمد مدير عام الادارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والادارة بقنا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة .

وجاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام ، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل، وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب " .

ومن جانبه قدم محافظ قنا، التهنئة لهما بتوليهما مهام منصبهم الجديد، متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياهم بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.