جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 14 مارس 2024 أنه قصف قبل قليل مواقع لحزب الله في منطقة كونين بجنوب لبنان.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه الغارات تأتي بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية "هدفا جويا مشبوها" دخل المجال الجوي الإسرائيلي قادما من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "هدفا جويا مشبوها" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، بالقرب من بلدة معيان باروخ الشمالية، تم اعتراضه بنجاح بواسطة الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في مقتل وإصابة المئات من الجانبين.

واندلعت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، بعد 24 ساعة من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.